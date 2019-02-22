Санкт-Петербург, 22 февраля, 2019, 13:43 — ИА Регнум. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов признал, что сомнения в честности городских избирательных кампаний в прошлом были обоснованы, и призвал оставить в прошлом словосочетание «грязные выборы Петербурга». Об этом он заявил в ходе визита в Северную столицу главы ЦИК Эллы Памфиловой.

Александр Беглов

В Смольном 22 февраля состоялось заседание Совета председателей избирательных комиссий российских регионов. Напомним, в сентябре 2019 года в Петербурге состоятся совмещенные выборы губернатора и муниципальных депутатов. Всего в городе действуют 111 муниципалитетов.

«Санкт-Петербург достоин чистой и прозрачной избирательной кампании. Я надеюсь, так и будет», — отметила Элла Памфилова.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава ЦИК заявила, что в Петербурге сложились очень специфические взаимоотношения в избирательной сфере, в частности, она считает город «уникальным» по степени «сепаратизма» между Горизбиркомом и сотней муниципальных избирательных комиссий. По ее словам, Петербургу пока не удалось «очиститься» от всех вредоносных элементов, которые привели к масштабным злоупотреблениям и фальсификациям на выборах в 2014, 2016 и 2018 годах.

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Она также назвала среди ключевых проблем избирательной системы взаимодействие с правоохранительными органами, так как фальсификаторы уходят от ответственности — их дела даже не добираются до судов, причем виноват здесь в том числе и админресурс, утверждает Памфилова.

«Должна быть неотвратимость наказания. Это наша позиция, мы ее высказываем, но не всегда удается, далеко не во всех случаях фальсификаторы наказаны», — сказала она.

Заметим, в начале февраля главой ТИК №23 Фрунзенского района был назначен Михаил Левин, который летом уходил в отставку с поста главы ТИК №7 Кировского района, где его соратник, депутат Госдумы Виталий Милонов, стабильно получал высокие результаты на выборах. Наблюдатели обвиняли Левина в «сомнительных электоральных практиках», более того, он даже успел побывать фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

«Любая выборная кампания в Петербурге находится в центре внимания всей страны. Нередко в предыдущие годы чистота и прозрачность выборных процессов в Северной столице вызывали сомнения. Порой небезосновательно. Мы поддерживаем намерение руководства ЦИК обеспечить жесткий контроль за соблюдением законности на всех этапах выборного процесса в Петербурге», — заявил сегодня Александр Беглов.

Он добавил, что руководство Петербурга «как никто другой» заинтересовано в формировании нового политического имиджа города, и обещал сделать «лучшие в стране условия для работы избиркомов».

Беглов согласился с мнением Памфиловой о недопустимости возвращения досрочного голосования на петербургские выборы. Накануне Памфилова уже объявила о жесткой позиции ЦИК по этому вопросу, добавив, что доподлинно знает о неких «происках» по возвращении этой процедуры.

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Кроме того, Александр Беглов также изменил свою позицию относительно участия любых политических сил в муниципальной кампании. Так, на днях он называл заезжих оппозиционеров, которые намереваются сопровождать кампании местных кандидатов, «разным вороньём», которое собирается учить жить петербуржцев, и призывал защитить от них город. Но 22 февраля врио губернатора пригласил к участию всех желающих.

«Мы создадим все условия, чтобы все, кто хочет принять участие в выборах, как муниципальных, так и губернаторских, пусть приезжают и участвуют. А выбор сделают наши жители», — цитирует Беглова «Фонтанка.ру».

Добавим, в Петербурге зарегистрировано 3 млн 818 тыс. избирателей. Сегодня в Северной столице работают 30 территориальных избирательных комиссий и 2,2 тыс. участковых избиркомов.