Санкт-Петербург, 22 февраля, 2019, 13:32 — ИА Регнум. Региональный материнский капитал в Петербурге могут разрешить использовать на строительство дома в садоводстве. Такую инициативу поддержали 22 февраля на заседании комитета по законодательству городского парламента.

Дарья Драй ИА REGNUM Летний Петербург

«Документом предлагается разрешить использование средств регионального материнского капитала на строительство садового дома», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания Петербурга.

Для этого на рассмотрение депутатов вносится законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга в целях обеспечения возможности расходования средств материнского (семейного) капитала в Санкт-Петербурге на строительство садового дома».

Как полагают петербургские законодатели, эта мера позволит расширить меры дополнительной социальной поддержки многодетным семьям Санкт-Петербурга.

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Напомним, единовременная выплата из бюджета города предоставляется семьям, где родился третий или последующий ребенок. Размер материнского (семейного) капитала в Санкт-Петербурге с 1 января 2019 года составляет 154 тысячи 347 рублей 12 копеек.

Материнский капитал в Санкт-Петербурге введен на срок с 1 января 2012 года по 31 декабря 2021 года. Сертификат на региональный маткапитал можно получить до достижения ребенком трех лет.

Расходовать маткапитал можно на улучшение жилищных условий, строительство дач, получение ребенком образования, приобретение автомобиля либо медицинскую реабилитацию, санаторный отдых, на оплату высокотехнологичной медицинской помощи для ребенка, в том числе оплату проезда к месту ее получения, а также на реабилитацию детей-инвалидов, за исключением расходов, которые оплачиваются по федеральному закону «О социальной защите инвалидов».

Как отмечают в Заксобрании, одновременно в Петербурге продолжается программа земельного капитала, которая также дает возможность многодетным семьям приобрести земельный участок.