В Петербурге позволят использовать маткапитал на адаптацию инвалидов

Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM В Петербурге расширят возможности использования регионального материнского капитала. Соответствующие поправки в законодательство поддержало городское Законодательное собрание в среду, 14 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В перечень целевых направлений маткапитала предложено включить высокотехнологичную медицинскую помощь для детей, оплату проезда к месту ее получения, а также социальную адаптацию и интеграцию детей-инвалидов.

Действующее законодательство Петербурга позволяет расходовать маткапитал только на улучшение жилищных условий, строительство дач, получение ребенком образования, приобретение автомобиля либо медицинскую реабилитацию, санатории.

«К сожалению, у многих многодетных семей дети нуждаются в предоставлении высокотехнологичной медицинской помощи. Также в многодетных семьях часто воспитываются дети-инвалиды, которые нуждаются в приобретении оборудования для адаптации и интеграции в общество, однако расходовать на эти цели материнский капитал нельзя», — заметил автор инициативы, единоросс Александр Тетердинко.

По его данным, количество многодетных семей в Петербурге увеличилось более чем в два с половиной раза с 2012 года, достигнув примерно 40 тысяч семей, где воспитывают более 121 тысячи детей.

Как отметил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, по региональной программе маткапитала в Петербурге семьи, где родился третий или последующий ребенок, получают из бюджета города более 148 тыс. рублей.

«Мы не раз корректировали положения закона, расширяя сферы использования материнского капитала. Эти деньги должны работать на семью, своевременно помогать ей в решении самых острых проблем. В феврале этого года депутаты петербургского парламента проголосовали за продление действия петербургской программы материнского капитала до 2021 года», — добавил спикер.

Размер регионального материнского (семейного) капитала в Петербурге индексируется раз в год, в 2018 году его размер составляет более 148 тыс. рублей. Срок действия регионального закона о материнском капитале в 2018 году был продлен по 31 декабря 2021 года.

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