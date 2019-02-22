Париж, 22 февраля, 2019, 08:38 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж будет «поддерживать французских рыбаков», которые опасаются последствий «жесткого Brexit» для их деятельности, сообщает Le Figaro.

Рыбацкие корабли

Издание отмечает, что в случае выхода Великобритании из Европейского союза к крайнему сроку 29 марта без какого-либо соглашения, французские рыбаки, вероятно, не смогут заниматься рыболовным промыслом в британских водах.

«Экономический баланс рыболовного сектора необходимо пересмотреть», — подчеркнул министр, напомнив, что «около 20% уловов, производимых французскими рыбаками, происходит в британских водах».

По словам главы МИД Франции, в случае развития сценария «жесткого Brexit» необходимо будет немедленно начать переговоры, так как британские рыбаки также больше не смогут вести промысел в водах ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что соглашение о Brexit «не подлежит пересмотру». Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.

Читайте также: Глава Франции рассказал о трех сценариях развития Brexit