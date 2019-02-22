Владивосток, 22 февраля, 2019, 08:16 — ИА Регнум. Участники неформальной коалиции общественных организаций «За свободу косаток и белух» узнали, что из «китовой тюрьмы» в Приморье пропала косатка. Заявление о пропаже животного уже подано в полицию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Косатка

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Общественникам стало известно, что компании, удерживающие в бухте Средняя 11 косаток и 87 белух, подали заявление о пропаже морского животного в правоохранительные органы Находки, рядом с которой расположен так называемый «Центра передержки морских млекопитающих».

20 февраля полиция проводила в «китовой тюрьме» следственные действия. По заявлению компаний-отловщиков, косатка пропала из первого вольера, в результате повреждения сетки, удерживающей животных в воде.

Участникам движения «За свободу косаток и белух» не удалось в полиции узнать подробности. В пресс-службе УМВД по Приморскому краю какими-либо сведениями о происшедшем не располагают.

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По мнению защитников животных, из «китовой тюрьмы» сбежать невозможно.

«Вольеры с косатками находятся под постоянным наблюдением работников компаний-отловщиков. Сети очень толстые и прочные, их целостность постоянно проверяется. Вокруг всех вольеров имеется ещё одно, общее сетное ограждение, которое также тщательно контролируется с применением водолазных обследований. Вольеры с косатками находятся под постоянным видеонаблюдением, есть освещение в ночное время. Прогрызть сети — непростая задача для косатки, и до сих пор не имеется достоверно зафиксированных фактов, чтобы косатки когда-либо это делали», — считают общественники.

На данный момент какой-либо другой информации, кроме факта исчезновения косатки, нет, как и доказательств побега. Исходя из всех этих обстоятельств, экологи полагают, что наиболее вероятная причина пропажи косатки — это ее гибель. Именно в первом вольере находился самец косатки Кирилл, который уже в январе был в тяжелом состоянии и имел признаки серьезных заболеваний. Другой возможной причиной «пропажи» косатки» может быть её перевоз в другое место содержания.

Общественная коалиция готовит заявление в Следственный комитет РФ по признакам жестокого обращения с животными, предположительно приведшего к гибели косатки.

Председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов взял эту ситуацию под личный контроль и направил депутатский запрос в МВД и Генпрокуратуру РФ.

«Несмотря на многомесячные разбирательства, многочисленные факты, установленные органами прокуратуры и подтверждающие незаконность вылова косаток и белух, несмотря на громкие заявления Минприроды и Следственного комитета РФ о необходимости выпуска животных, ни один государственный орган до сих пор не принял такое решение. При этом косатки и белухи не признаны Следкомом вещественными доказательствами и не находятся под арестом», — отмечают экологи.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года приморские следователи возбудили уголовное дело о незаконном вылове водных биоресурсов. Под следствие попали добытчики косаток и белух, которые летом выловили 90 белух и 12 косаток. При этом большинство их них не достигли половой зрелости, а 13 млекопитающих вообще были ещё детёнышами.

С того момента в «китовой тюрьме» уже пропали 3 детеныша белух, предположительно в возрасте до года, которые хуже всего переносят условия неволи. В природе они до сих пор бы питались материнским молоком.