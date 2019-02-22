Казань, 22 февраля, 2019, 04:34 — ИА Регнум. Крупнейшего подрядчика многих известных строек Поволжья снова пытаются обанкротить. Конкурсный управляющий банкрота «Татфондбанка» — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» обратилась в Арбитражный суд Татарии с иском о банкротстве ООО «Производственно-строительное объединение «Казань», которое принадлежит депутату Госсовета Татарии Равилю Зиганшину. Иск к производству пока не принят, дата слушаний по рассмотрению обоснованности претензий не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

Иск был подан 20 февраля 2019 года, сумма исковых претензий — 50 млн рублей.

Напомним, в феврале 2019 года через реестр юридически значимых событий юридических лиц управляющий ТФБ, как того требует закон, заранее уведомил о своих планах обратиться с иском о банкротстве депутатской компании, так как усмотрел у неё признаки банкротства.

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За последние полгода это вторая попытка обанкротить подрядчика, который известен своим участием в строительстве объектов Универсиады-2013 в Казани, стадионов в Саранске и Самаре к чемпионату мира по футболу, прошедшего в 2018 году, а также попыткой стать генподрядчиком для второй очереди космодрома «Восточный» в Приамурье. По последнему объекту с компанией из Татарии, существующей с 2002 года, даже был заключён контракт на 38,7 млрд рублей, но в январе 2019 года официально было сообщено, что Роскосмос расторг его по согласию сторон. Неофициально говорили, что своё значение в расторжении контракта сыграл и иск налоговой службы, которым за долги почти 2 млрд рублей она потребовала признать компанию банкротом. По данному делу ещё до его рассмотрения по существу стороны заключили мировое соглашение, гарантами исполнения которого стали сам депутат Госсовета, его дочь и зять, а также компании, аффилированные со всеми тремя.

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На сегодняшний день некоторые компании депутата Зиганшина также испытывают финансовые трудности. ООО «Строительная компания «Татдорстрой», чьим владельцем выступает депутатское ООО «Ватан», попало под наблюдение в рамках процедуры банкротства.

Отметим, Равиль Зиганшин на сегодня числится руководителем региональной общественной организации «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда РТ», участвовал в создании местной мусульманской организации совместно с рядом известных политдеятелей Татарии и является совладельцем как минимум пяти юрлиц. В Госсовете член «Единой России» состоит в комитете по законности и правопорядку.

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