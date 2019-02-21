Нью-Йорк, США, 21 февраля, 2019, 23:23 — ИА Регнум. Спецпредставитель ООН по Центрально-Африканской республике Парфе Онанга-Аньянга надеется на «добросовестное исполнение» мирного соглашения между правительством и повстанцами, 21 февраля передает агентство Associated Press.

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«Настоящим испытанием будет всестороннее, добросовестное выполнение соглашения», — заявил спецпредставитель по ЦАР в Совете безопасности ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля после двух недель переговоров в Судане правительство и 14 повстанческих группировок ЦАР подписали мирное соглашение.

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