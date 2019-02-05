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Президент ЦАР подписал мирное соглашение с повстанцами

Политика

Подписание мира состоялось в Хартуме после двух недель переговоров

Хартум, 5 февраля 2019, 16:16 — REGNUM  Правительство Центрально-Африканской Республики подписало мирное соглашение с повстанческими группировками, 5 февраля передает агентство Reuters.

Подписание соглашения между президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера и представителями 14 группировок состоялось в Хартуме после двух недель переговоров.

В торжественной церемонии заключения мира также принял участие президент Судана Омар аль-Башир и представители Африканского союза.

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