Москва, 21 февраля, 2019, 20:30 — ИА Регнум. Правительству Калужской области поручено до 31 мая принять меры по включению Боровска в перечень исторических поселений федерального значения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля, об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ).

NVO Ансамбль текстильной фабрики Ежиковых

Широкий общественный резонанс получила ситуация, когда в Боровске начали один за другим уничтожать исторические дома и даже выявленные объекты культурного наследия. Снос организовали под предлогом плохого состояния зданий — администрация города заявляла о намерениях восстановить снесенные дома с нуля.

«20 февраля правительству Калужской области поручено обеспечить сохранение исторической застройки Боровска и совместно с Минкультуры России принять меры по включению города в перечень исторических поселений федерального значения. Контрольный срок — до 31 мая», — сообщил Шаргунов.

Таких городов, как Боровск, центральная часть которых имеет значительную степень сохранности исторической среды, в России осталось не так много, подчеркнул парламентарий.

«Я писал депутатские запросы, рассказывал о происходящем в прессе и телеэфирах (отдал теме Боровска и часть программы «Двенадцать»). Угроза разгрома Боровска оставалась буквально до вчерашнего дня. К защите города удалось подключить президента», — написал Шаргунов в Facebook.

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Всего в списке на снос было около двадцати домов — почти вся историческая застройка города. Приговорёнными оказались многие памятники истории и культуры: деревянный жилой дом начала XX века близ Покровской и Борисоглебской церквей, деревянный жилой дом на каменном полуподвале конца XIX века, дом Голофтеевых «кирпичного стиля» конца XIX века, дома ансамбля текстильной фабрики Ёжиковых.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2018 году в Минкультуры уверяли, что смогут придать городу статус исторического поселения в конце 2019 года, однако жители Боровска опасались, что к тому моменту ничего исторического в городе уже не останется.