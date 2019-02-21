Калужскую область обязали до 31 мая спасти Боровск
Москва, 21 февраля, 2019, 20:30 — ИА Регнум. Правительству Калужской области поручено до 31 мая принять меры по включению Боровска в перечень исторических поселений федерального значения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля, об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ).
Широкий общественный резонанс получила ситуация, когда в Боровске начали один за другим уничтожать исторические дома и даже выявленные объекты культурного наследия. Снос организовали под предлогом плохого состояния зданий — администрация города заявляла о намерениях восстановить снесенные дома с нуля.
«20 февраля правительству Калужской области поручено обеспечить сохранение исторической застройки Боровска и совместно с Минкультуры России принять меры по включению города в перечень исторических поселений федерального значения. Контрольный срок — до 31 мая», — сообщил Шаргунов.
Таких городов, как Боровск, центральная часть которых имеет значительную степень сохранности исторической среды, в России осталось не так много, подчеркнул парламентарий.
«Я писал депутатские запросы, рассказывал о происходящем в прессе и телеэфирах (отдал теме Боровска и часть программы «Двенадцать»). Угроза разгрома Боровска оставалась буквально до вчерашнего дня. К защите города удалось подключить президента», — написал Шаргунов в Facebook.
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Всего в списке на снос было около двадцати домов — почти вся историческая застройка города. Приговорёнными оказались многие памятники истории и культуры: деревянный жилой дом начала XX века близ Покровской и Борисоглебской церквей, деревянный жилой дом на каменном полуподвале конца XIX века, дом Голофтеевых «кирпичного стиля» конца XIX века, дома ансамбля текстильной фабрики Ёжиковых.
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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2018 году в Минкультуры уверяли, что смогут придать городу статус исторического поселения в конце 2019 года, однако жители Боровска опасались, что к тому моменту ничего исторического в городе уже не останется.