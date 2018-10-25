Минкульт пояснил сроки присвоения Боровску статуса исторического поселения

Боровск, Калужская область, , 11:34 — REGNUM В отношении города Боровска идёт разработка проекта границ территорий, предмета охраны и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения. При этом соответствующий контракт был заключен уже в июне 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ в ответ на запрос о развернувшихся в Боровске Калужской области сносах старинных зданий в историческом центре города.

«Контракт на разработку документации для включения Боровска в перечень исторических поселений был заключен Минкультуры России в июне 2018 года. В настоящее время проектировщиком ведётся разработка проекта границ территорий, предмета охраны и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения», — заявили в пресс-службе Минкультуры.

В министерстве подтвердили высокую значимость архитектурного и градостроительного наследия города. В настоящее время в Боровске нет памятников, охрану которых осуществляет Минкультуры России — эти вопросы лежат в зоне ответственности местного органа, в данном случае управления по охране объектов культурного наследия Калужской области.

Между тем, присвоение статуса исторического поселения предполагает большой объём работ с документацией. Она занимает несколько месяцев, а затем должна пройти процедуру утверждения.

«Разработка завершится до конца 2018 года. Принятие самого нормативного правового акта о включении в перечень также достаточно длительный процесс, который занимает не менее полугода, так как требуется проведение процедур по рассмотрению и согласованию проекта», — пояснили в министерстве.

В частности, в том числе, указанные процедуры включают в себя общественного обсуждения и рассмотрение материалов проекта на научно-методическом совете по культурному наследию при Минкультуры России, государственную регистрацию в Минюсте России приказа Минкультуры России о включении в перечень исторических поселений федерального значения.

«Предполагается, что уже в будущем году Боровск получит статус исторического поселения федерального значения. Также отметим, что госохрану объектов культурного наследия и особое регулирование градостроительной деятельности в историческом поселении федерального значения осуществляют органы госвласти субъекта Российской Федерации», — заключили в министерстве.

В результате протестов общественники в Боровске был приостановлен снос аварийных зданий, в настоящее время они уже законсервированы. Позже будет решаться вопрос о реконструкции указанных зданий. К проверке законности сноса старых домов в Боровском районе также приступила областная прокуратура.

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