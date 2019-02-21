Санкт-Петербург, 21 февраля, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 20 февраля, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области восприняли как руководство к действию. Об этом 21 февраля заявил глава областного Заксобрания Сергей Бебенин.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание правительства и Законодательного собрания Ленинградской области

В частности, говоря о поддержке семей с детьми, ставшей одной из ключевых тем послания, Бебенин отметил, что Ленинградская область планирует дифференцировать региональные выплаты при рождении детей, в диапазоне от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, в зависимости от того, какой по счету ребенок родился в семье. Для этого депутаты внесут изменения в Социальный кодекс Ленобласти.

Будет расширена также практика социального контракта, как одна из форм борьбы с бедностью.

«В нашем регионе на основе социального контракта оказывается государственная социальная помощь в виде единовременной денежной выплаты и ежемесячных социальных пособий детям-инвалидам, инвалидам, ветеранам, жителям блокадного Ленинграда. Мы выработаем решения, как расширить число граждан, получающих поддержку от государства», — пообещал спикер Заксобрания Ленобласти.

Областные депутаты намерены поработать и над тем, чтобы до конца 2020 года житель любого населенного пункта получил доступ к высококвалифицированной медицинской помощи, на чем настаивал президент.

«Понимая, что нужно привлекать на сельские территории медицинских специалистов, депутаты областного парламента создали рабочую группу по вопросу приватизации служебного жилья для специалистов системы здравоохранения», — сказал Сергей Бебенин.

Одной из важнейших для Ленобласти является тема обращения с мусором, его переработки и захоронения. Регион размещает не только свои отходы, но и мусор из Санкт-Петербурга. К ноябрю 2019 года Ленобласть должна полностью перейти на новую схему обращения с отходами.

«Законодательным собранием Ленинградской области было предложено провести ревизию находящихся на территории Ленинградской области площадок для сбора твердых коммунальных отходов, а также инвентаризацию категорий граждан, получающих в настоящее время компенсацию части расходов на оплату коммунальных услуг за вывоз мусора», — отметил глава областного парламента.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Ленинградской области планируют расширить социальные инициативы президента России, высказанные им 20 февраля в послании Федеральному собранию. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.