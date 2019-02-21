Москва, 21 февраля, 2019, 09:23 — ИА Регнум. Одна из тем, поднятых президентом РФ Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию, была посвящена «мусорной проблеме». Путин призвал региональные власти навести порядок в этом вопросе и разобраться с «мутными структурами, которые сваливают мусор где придется». Президент пообещал, что до 2024 года будут рекультивированы все свалки в стране и достигнут уровень переработки отходов до 60% с текущих 8−9%, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон

Стоит напомнить, что с 1 января 2019 года Россия перешла на новую систему утилизации отходов, при которой запрещается свалка мусора без предварительной сортировки. Согласно новым нормам, должны быть выбраны ответственные компании в каждом муниципалитете, однако по факту распоряжение есть — возможности нет. Многие регионы оказались не готовы к подобной реформе: у них нет объектов для хранения ТБО, нет достаточного количества сортировочных и перерабатывающих центров.

«Если посмотреть на опыт Швеции, которая на данный момент является лидером в этой области, то, чтобы достигнуть уровня переработки отходов в 96% к 2012 году (99% на текущий момент), понадобилось 37 лет, так как в 1975 году показатель переработки составлял 38%. Причем, согласно данным EPA, в 2012 году США переработали только 34,5% своих отходов. Для России поставлена цель сделать скачок с 8% до 60% за пять лет. Это наполеоновские планы, особенно с учетом того, что условий для подобного скачка практически нет», — считает эксперт.

Однако наличие такой амбициозной цели, поставленной главой государства, уже является плюсом и открывает новые возможности для бизнеса, поскольку данная ниша по факту сейчас практически пустует. Потребуется глобальная реструктуризация текущей системы переработки мусора. Помимо непрекращающегося потока новых отходов потребуются ресурсы и соответственно финансирование для того, чтобы разобраться с уже существующими свалками.

«Сколько же придется платить за вывоз и переработку отходов? Если брать в среднем по России, то тарифы на вывоз ТБО вырастут до 150 рублей на человека, что примерно 7200 в год на семью из четырех человек. Лишь Дагестан в числе счастливчиков, ведь тариф там составит всего 53 рубля. Однако есть и плюсы: для граждан, сортирующих мусор, будут предусмотрены льготы», — пояснила Ланис.

Как сообщало ИА REGNUM, во всех регионах России необходимо сформировать цивилизованную систему переработки отходов. Такое поручение представителям власти в ходе выступления с ежегодным посланием к Федеральному собранию дал президент РФ Владимир Путин.

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