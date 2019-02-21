Москва, 21 февраля, 2019, 03:30 — ИА Регнум. В ежегодном послании президента, озвученном 20 февраля 2019 года, отражены важнейшие проблемы граждан. Остается неизменным приоритет государства: главное — это благополучие наших граждан, и прозвучало ключевое направление работы — решение проблем жителей. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков («Единая Россия»).

Kremlin.ru Владимир Путин

На своей странице в соцсетях депутат отметил, что среди важнейших задач — реализация национальных проектов, поддержка семей, в которых есть дети, — через соцвыплаты, налоговые льготы, помощь с ипотекой, создание ясельных групп в детских садах, и многое другое.

«То, что напрямую влияет на качество жизни. Для людей важно видеть понимание их проблем со стороны президента и государства, реальную поддержку. Президент, как всегда, показал пример сопереживания людям. Справедливое замечание для ответственных лиц: не можете эффективно помогать гражданам — уйдите. К сожалению, еще немало примеров чиновничьей черствости, которую надо искоренять», — отметил Панков.

Он также добавил, что упоминание «мусорной реформы» как одной из тем послания, — это «показатель внимательного отношения президента к проблемам регионов». Депутат напомнил, что Владимир Путин в своём обращении «подчеркнул, что переход к новой системе переработки отходов не должен сводиться к повышению платы за вывоз мусора».

"Для нашей области это очень острая проблема. С жителями Вольска, Балаково, Пугачева не раз поднимали вопрос о качестве коммунальной услуги, обоснованности тарифов и нормативов накопления ТКО», — заявил Панков.

Депутат также подчеркнул, что среди важных тем, поднятых в послании, то, что «с 1 января начнет работу программа развития сельских территорий, которая откроет новые возможности для жителей».

Напомним, 20 февраля 2019 года Владимир Путин в 15-й раз выступил перед Федеральным собранием. Послание заняло около полутора часов, акценты были сделаны в основном на решение внутренних социально-экономических проблем и перспективы. В качестве положительных примеров практик в различных вопросах в обращении главы государства несколько раз прозвучали регионы Поволжья, в их числе — Ульяновская и Нижегородская области, но далеко не все представители Ульяновска согласились с оценкой. Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный удивился примером региона как борца с бедностью и, комментируя данный вопрос, отметил, что, вероятно, главу государства ввели в заблуждение.

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