Москва, 20 февраля, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин указал на некорректность сравнения ракетных двигателей Raptor и РД-180, которое ранее произвел в пользу Raptor глава SpaceX Илон Маск. Об этом Рогозин заявил журналистам 20 февраля.

NASA Ракетный двигатель РД-180

По его словам, Маск не является техническим специалистом в том вопросе, о котором выносит суждения, и не понимает, о чём говорит. Сопоставление Raptor и РД-180 подобно сравнению дизельных и бензиновых двигателей по возможностям.

Маск надеется выйти на новые показатели по двигателю — дай бог ему удачи, добавил Рогозин. Он напомнил, что Россия пока лидирует в мире по преимуществам ракетных двигателей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Маск заявил, что разрабатываемый компанией SpaceX новый двигатель Raptor превосходит российский РД-180 по показателю уровня давления в камере сгорания. Однако российские специалисты по ракетным двигателям поставили утверждение американского изобретателя под сомнение.

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