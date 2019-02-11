Маск рассказал о превосходстве двигателя SpaceX над РД-180

Вашингтон, , 09:50 — REGNUM Разрабатываемый американской компанией SpaceX новый двигатель Raptor превосходит российский двигатель РД-180 по показателю уровня давления в камере сгорания, заявил глава компании Илон Маск на своей странице в Twitter.

«Сегодня Raptor достиг 268,9 бар (порядка 274,2 кг силы на кв. см), побив прежний рекорд потрясающего российского РД-180», — написал Маск.

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Как сообщало ИА REGNUM, что США уже несколько лет закупают российские ракетные двигатели РД-180. Они используются на первой ступени американской ракеты-носитель Atlas-5. При этом в США тщетно пытаются разработать собственные двигатели подобного класса, но пока не преуспели в этом.

РД-180 — российский жидкостный ракетный двигатель, разработанный в НПО «Энергомаш». Производство этого двигателя началось в 1999 году.

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