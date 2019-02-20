Москва, 20 февраля, 2019, 12:53 — ИА Регнум. В рамках послания Федеральному собранию 20 февраля Владимир Путин второй раз выразил поддержку инициативе об «ипотечных каникулах», о которой он уже говорил во время визита в Казань 12 февраля 2019 года. Глава государства заявил, что «загонять человека в тупик — последнее дело», передаёт ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

«Сегодня многие граждане берут кредиты. В жизни бывает всё — и потеря работы, и болезнь. Загонять человека в тупик — последнее дело. Предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы — мы недавно говорили об этом в Казани», — сказал Владимир Путин, отметив, что задача непростая и нужно подумать, как и людям помочь, и финансовым организациям не навредить.

Напомним, во время общения с общественностью в Казани 12 февраля, говоря о реализации нацпроекта «Жилье и комфортная среда», Владимир Путин отметил, что практика «каникул» уже имелась у правительственной организации «Дом.рф», и это «вполне реализуемая вещь». Он также добавил, что страховка на случай трудной жизненной ситуации должна быть обязательно, и чтобы она работала эффективно, необходимо контролировать деятельность страховых организаций.

«Сейчас, для того чтобы получить ипотечный кредит, уже сейчас, нужно иметь страховку здоровья и страховку жизни. Она просто должна эффективно работать. Нужно внимательно следить за тем, как работают страховые организации. Конечно, инструменты поддержки людей нужно продумать и, может быть, предложить дополнительные инструменты поддержки, но в целом они создаются», — резюмировал он на встрече 12 февраля

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициатива об «ипотечных каникулах» разработана Центробанком РФ. Суть инициативы в том, чтобы заёмщикам, попавшим в трудную жизненную ситуацию по уважительным причинам, дать время на восстановление своего финансового состояния. Для этого им предоставят отсрочку платежей на срок 12 месяцев (при разовом использовании «каникул» — шесть месяцев) или же снизят по выбору самого заёмщика размер ежемесячного платежа.

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