Государство уточнило, кого поддерживает: эксперт об ипотечных каникулах

Санкт-Петербург, , 14:28 — REGNUM Уточнение Центробанка показывает, кого именно государство намерено поддерживать — тех, кто действительно попал в сложную ситуацию, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 31 января, глава Первого ипотечного агентства Максим Ельцов, комментируя информацию об уточнении правил предоставления ипотечных каникул.

Ранее «Известия» сообщили, что ипотечными каникулами, то есть возможностью приостановить платежи в общей сложности на один год в случае попадания в трудную жизненную ситуацию (при которой платеж по ипотеке составит более 50% дохода) смогут воспользоваться только те граждане, которые купили в кредит единственное жилье. Речь, тем не менее, идет более чем о трех четвертях всех заемщиков.

«Это уточнение Центробанка не изменит ситуацию существенно, но будет работать в пользу этой нормы, потому что покажет, кого именно государство намерено поддерживать: не граждан, которые покупают две-три квартиры с инвестиционными целями, а тех, для кого это единственное жилье, кто в нем живет и кто действительно попал в сложную ситуацию.

В остальном можно повторить, что у самой идеи введения ипотечных каникул будут как плюсы, так и минусы. Добросовестные заемщики, попавшие в трудную ситуацию, смогут рассчитывать на поддержку. Менее чистоплотные граждане, в свою очередь, получат лазейку для жульничества», — отметил Максим Ельцов.