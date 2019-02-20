Москва, 20 февраля, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Подавляющее большинство жителей России (89%) относятся положительно к частным предпринимателям. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

За последние 10 лет отмечается значительная положительная динамика. Так, доля негативных ответов составила лишь 6% против 13% в 2009 году.

В возможность ведения честного бизнеса в России не верят 62%. Но по сравнению с 2007 годом доля скептиков снизилась с 69%. При этом доля положительных ответов выросла с 21% до 34% в 2019 году.

Опрос проведен 16 февраля 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, доля малого и среднего бизнеса в экономике не вырастет до 30%, считает мэр Москвы Сергей Собянин.

Подробее: Собянин не верит в рост доли малого и среднего бизнеса до 30%