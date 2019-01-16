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Собянин не верит в рост доли малого и среднего бизнеса до 30%

Экономика

Мэр ответил на вопрос ведущего Сергея Брилёва об изменениях в структуре экономики

Собянин не верит в рост доли малого и среднего бизнеса до 30%
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сергей Собянин

Москва, 16 января 2019, 11:47 — REGNUM  Доля малого и среднего бизнеса в экономике не вырастет до 30%, заявил мэр Москвы Сергей Собянин 16 января на Гайдаровском форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мэр ответил на вопрос ведущего Сергея Брилёва об изменениях в структуре экономики.

«Я не очень верю, когда говорят, что у нас доля малого и среднего бизнеса в экономике будет 30 процентов. Надо закрыть «Газпром», «Роснефть», и тогда у нас доля малого и среднего бизнеса будет 30%. Либо месторождения раздать малому и среднему бизнесу», — сказал Собянин.

Напомним, в послании Федеральному собранию в 2018 году президент России Владимир Путин назвал малое предпринимательство резервом экономического роста. По его словам, к середине 2020-х годов вклад малого бизнеса в ВВП должен приблизиться к 40%, а численность занятых в нем — вырасти с 19 до 25 млн человек.

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