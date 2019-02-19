Москва, 19 февраля, 2019, 09:21 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет сегодня, 19 февраля, совещание с главами российских регионов по вопросам перехода на новую систему обращения с отходами, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Совещание пройдёт в режиме видеоконференции с участием всех субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в совещании также примут участие заместитель председателя правительства Алексей Гордеев, министр экологии и природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, а также главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, Роспотребнадзора Анна Попова и Росприроднадзора Светлана Радионова.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января в России начался переход на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В этом году 69 регионов РФ начали перестройку системы. Так, региональные операторы должны забирать мусор из дворов и от частных домов, отвозить его на мусоросортировочный завод, где отходы будут разделяться на стекло, пластик, бумагу, пищевые отходы.

После того как мусор будет отсортирован, различные виды ТКО будут утилизироваться (перерабатываться в новую продукцию, сжигаться), закапываться по новейшим техническим стандартам.

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