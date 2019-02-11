Законопроект о налоговых преференциях для операторов ТКО внесен в Госдуму

Москва, , 11:25 — REGNUM Законопроект, дающий право регионам обнулять ставку налога на прибыль организация для региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.

Поправками в Налоговый кодекс предусматривается наделение субъектов РФ правом установления налоговой ставки 0% по налогу на прибыль организаций для региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Одновременно правительство предлагает освободить от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операции по реализации услуг соответствующих организаций.

Поправки предложены на обсуждение Госдумы для стимулирования развития деятельности по предотвращению вредного воздействия отходов производства и потребления и вовлечению их в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья в рамках реализации принципа «двух ключей».