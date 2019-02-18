Российские автомобили будут стоить более 1 млн рублей
Москва, 18 февраля, 2019, 11:25 — ИА Регнум. В России автомобили дешевле 1 млн рублей могут исчезнуть с рынка, 18 февраля сообщает газета «Известия».
В первом месяце 2019 года цену в 1 миллион рублей впервые пересекли, ранее считавшиеся бюджетными модели LADA Vesta и Hyundai Solaris.
Управляющий партнер консалтинговой компании EURussia Partners Сергей Бургазлиев считает, что причиной роста цен являются падение рубля, инфляция и повышение НДС.
Эксперт уверен, что это вызывает «кумулятивный эффект от всей цепочки производства автомобиля, начиная от поставщиков автопроизводителей начальных уровней, заканчивая логистикой и дистрибуцией через дилера».
Бургазлиев прогнозирует дальнейший рост цен на отечественные автомобили.
«По итогу года в массовом сегменте цены вырастут на 4−7%, в премиальном — на 5%», — сказал эксперт.
Выросли в цене все популярные марки. Так машины «АвтоВАЗ"подорожали на 15−25 тыс. рублей, Citroen выросли в цене на 20−100 тыс. рублей, а Peugeot — на 20−80 тыс. рублей,
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