Российский авторынок остался пятым в Европе, несмотря на снижение продаж

Москва, , 12:45 — REGNUM Российский автомобильный рынок сохранил свое пятое в Европе место в январе, несмотря на значительное снижение темпов роста, сообщает 16 февраля статистическое агентство «Автостат».

По данным агентства, лидером авторынка среди европейских стран остается Германия. В январе там было продано 265 702 автомобиля, что является снижением на 1,4% по отношению к аналогичному периоду годом раньше.

На втором месте находится Италия с 164 864 автомобилей и это на 7,5% меньше, нежели годом раньше. По мнению итальянской ассоциации автопроизводителей, такое значительное снижение продаж связано с падением спроса потребителей на автомобили с дизельным двигателем, которые перестали лидировать в продажах на рынке впервые с 2013 года.

На третьем месте — Великобритания, где было продано 161 013 автомашин в январе и это снижение на 1,6% по сравнению с прошлым годом. На четвёртом — Франция. Там в январе продали 155 079 автомобилей, что есть падение на 1,1% по сравнению с прошлым годом.

Россия в этом списке продолжает занимать пятое место с продажами свыше 97 тысяч автомобилей, несмотря на значительное снижение продаж.

Отметим, идущая на шестом месте в рейтинге продаже автомобилей Испания также показала меньший результат чем в прошлом году. Там было продано на 8% меньше автомобилей в январе текущего года, что составляет 93 546 штук.