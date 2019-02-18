Санкт-Петербург, 18 февраля, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Виталий Милонов («Единая Россия») обратился к врио губернатора Северной столицы Александру Беглову с предложением инициировать городской референдум относительно использования реагентов для обработки улиц Петербурга в зимний период.

Дарья Драй ИА REGNUM Скользкая дорога (Петербург, январь 2019 г.)

До решения горожан Милонов просит Беглова не использовать соль при уборке улиц от снега и льда. Ранее городские чиновники отметили, что использование соли и других реагентов значительно упростило бы ситуацию на тротуарах и проезжей части в период сильных снегопадов, а также позволило бы расплавить и спустить в канализацию горы снега, которые не успевали вывозить с улиц Петербурга.

«Безусловно, соль значительно ускоряет и упрощает работу коммунальных служб при уборке города от зимних осадков и льда. Однако такая практика имеет значительные недостатки — помимо вреда экологии, который несет в себе соль, страдают и горожане: обувь, одежда и, самое главное, здоровье петербуржцев подвергаются опасности», — написал Милонов Беглову.

Он считает, что нужно найти замену агрессивным противогололедным реагентам.

«Мы не должны идти по легкому пути решения этой важной городской проблемы. Даже несмотря на то, что текущая зима выдалась особенно снежной, большинство горожан не хотело бы вновь увидеть родные улицы в соляных лужах», — пишет Виталий Милонов.

Депутат уверен, что в вопросе использования реагентов необходимо действовать с учетом мнения петербуржцев.

«Надо спросить петербуржцев — хотят ли они соли на улицах или нет. Это можно узнать при помощи интерактивного официального голосования или же путем общегородского референдума, который можно совместить с какими-либо ближайшими выборами», — отметил депутат.

Отметим, что телеканал «Санкт-Петербург» на минувшей неделе спрашивал телезрителей, следует ли применять реагенты для борьбы со снегом в Петербурге? «Да» ответили 25% аудитории. «Нет» — 75% участников опроса.

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Как сообщало ИА REGNUM, вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко 11 февраля заявил: «Сегодня мы столкнулись с проблемой перехода температуры через ноль градусов, что дает моментальное образование гололеда, и все сразу нельзя посыпать песком».

По словам Бондаренко, Александр Беглов поручил проработать с экспертами вопрос применения реагентов, с учетом мнения петербуржцев.

«Те объемы снега и льда, которые сегодня лежат на улицах и вызывают раздражение петербуржцев, при использовании реагентов могли бы уйти в канализацию. Сейчас вернуться к вопросу реагентов будет сложно, когда их перестали использовать, мы получили тысячи положительных откликов от горожан о том, как в Петербурге стало чисто», — сказал вице-губернатор.