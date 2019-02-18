Якутск, 18 февраля, 2019, 07:43 — ИА Регнум. Можно сколько угодно переформировывать регионы, но главное, чтобы от этих изменений была эффективность. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM политолог из Якутии Андрей Данилов, комментируя деление пространства России на 12 макрорегионов в рамках Стратегии пространственного развития страны, которую утвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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«Просто плодят бюрократию, — считает эксперт. — Непонятно, зачем это нужно, ведь уже есть сформированные регионы, есть федеральные округа. В принципе, если им хочется, пусть делают, главное, чтобы это не создавало дополнительных препонов и не влекло за собой дополнительных финансовых затрат. Особых положительных и отрицательных сторон в этих изменениях я пока не вижу, но не понимаю, почему не получается эффективно действовать в рамках уже действующей системы федеральных округов и регионов вообще в принципе. Можно сколько угодно переформировывать регионы, но главное, чтобы от этих изменений была эффективность. От создания макрорегионов благосостояние людей, как мне кажется, не поменяется, если, конечно, это не повлечёт за собой дополнительных финансовых вложений».

Андрей Данилов выразил надежду, что деление страны на макрорегионы особых финансовых вложений не потребует, «разве что будут траты на дополнительную бюрократию».

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«Бюджет в РФ один, если благодаря макрорегионам какие-то финансовые средства в субъекты РФ направят, это будет, конечно, здорово, но, учитывая кризис, санкции, в создании макрорегионов я пока смысла я не вижу — может, конечно, в будущем эти действия свои дивиденды принесут», — также подчеркнул эксперт.

«В принципе есть смысл объединять регионы экономически, по примеру ТОСЭРов, и создавать такие особые экономические зоны, это общемировая практика, — также считает Андрей Данилов. — Но это конкретно должно быть на какие-то места направлено, а тут всю Россию просто поделили на макроэкономические регионы…»

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При этом политолог допустил, что постепенно смысл создания макрорегионов станет понятен, это деление будет дорабатываться, будут вноситься какие-то изменения.

«Насчёт времени, Медведев, я помню, как-то уже озаботился, а теперь он и пространством повелевает», — также сказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление «Об утверждении Стратегии пространственного развития до 2025 года». В документе прописано в том числе создание двенадцати макрорегионов, один из которых — Дальневосточный.

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