«Много вопросов и мало развития»: депутат о делении России на макрорегионы

Ханты-Мансийск, , 17:51 — REGNUM Стратегия пространственного развития России необходима, давно назрела. Но опять приходится сталкиваться с сырым, непродуманным документом, оставляющим массу вопросов, заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы РФ Владимир Сысоев (ЛДПР).

Напомним, 15 февраля 2019 года председатель правительства России Дмитрий Медведев утвердил Стратегию пространственного развития России до 2025 года, согласно которой территория страны делится на 12 макрорегионов. Документ вызвал неоднозначную реакцию у экспертного сообщества и породил немало вопросов.

«Хочется отметить, что территория России уже поделена на восемь федеральных округов указом главы государства, а Стратегия пространственного развития, которая делит страну на 12 макрорегионов, утверждена распоряжением правительства Российской Федерации. Как будут взаимодействовать чиновники, ответственные за работу федеральных округов, и те, кто в ответе за контроль и мониторинг реализации Стратегии? Какова будет отчётность властей субъектов? Готовить документацию для одних и других? Не приведёт ли это к росту бюрократии, о сокращении которой устали говорить, или будет некая синхронизация? Всем бы хотелось, чтобы Стратегия не прибавила бумаг и волокиты», — озвучил вопросы к новому документу депутат Госдумы Владимир Сысоев.

Есть у парламентария вопросы и замечания к содержанию Стратегии пространственного развития страны.

«Мы не можем из Стратегии пространственного развития вычленить: где стоит человек, на рост финансового благополучия которого направлен документ, а где сам экономический рост с увеличением валового продукта. Это, к сожалению, нечётко прописано. Сильный регион, на мой взгляд, и по мнению большинства моих однопартийцев тоже, — это регион, где проживает от трёх и более миллионов человек. Хотелось бы, чтоб Стратегия была не умозрительной, а приближённой к жизни. Опять же, есть субъекты на 500 (ЯНАО) и 800 (Курганская область) тысяч населения. Там своё правительство, губернатор, думы, и далее по муниципалитетам. Сокращения чиновничьего аппарата Стратегия пространственного развития, к сожалению, не предусматривает, как фактор экономического роста. А число чиновников, бюрократии влияет на все сферы жизни, её качество тоже», — отметил Владимир Сысоев в интервью корреспонденту ИА REGNUM.

Многие эксперты отмечают, что слабым местом утверждённой правительством Стратегии пространственного развития России является то, что её вектор направлен на рост крупных городов и концентрацию в них людей и финансовых средств.

«Экономический рост в Стратегии связывается с городскими агломерациями, укрупнением муниципалитетов, урбанизацией, в том числе и сельских территорий. По всей стране думы принимают решения о ликвидации деревень, их сокращении, превращении нескольких соседних деревень в посёлки городского типа. Тогда как необходимо расселение, а не концентрация. У нас неравномерно распределяется жители: миллионники, крупные города, а за ними пустошь на километры. Разве возможно таким образом ликвидировать экономическое неравенство регионов?», — риторическим вопросом задаётся парламентарий.

Помимо этого, наряду с декларацией создания неких условий для межрегиональных связей в Стратегии не сказано о каких-либо изменениях механизмов финансирования.

«Я бы назвал интересным пространственное управление департаментами Франции, которую довелось изучать в рамках президентской программы. Там разделение территорий идёт не физически, как у нас, а юридически. У нас федеральное финансирование даётся на округ или регион, и в связи с этим межрегиональные проблемы решаются туго. И с нынешней Стратегией пространственного развития проблема межрегиональных границ, мешающих в инвестировании, в реализации социальных программ, не снята», — увидел ещё один недочёт в новом программном документе депутат Госдумы Владимир Сысоев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в России утверждена Стратегия пространственного развития страны до 2025 года. В качестве её главных целей заявлены сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей, ускорение темпов экономического роста и обеспечение нацбезопасности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Согласно стратегии, Россия делится на 12 макрорегионов. В Уральско-Сибирский макрорегион войдут Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ. То есть данный макрорегион административно полностью совпадает с Уральским федеральным округом.

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