Новосибирск, 18 февраля, 2019, 07:29 — ИА Регнум. Заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь решением Фрунзенского районного суда Владивостока взят под стражу и ближайшие два месяца проведётт в СИЗО-1, сообщает дальневосточное информагентство PrimaMedia.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Напомним, что Иван Благодырь ранее был задержан правоохранительными органами в Новосибирске и конвоирован во Владивосток. В Новосибирской области задержание Благодыря связали «с расследованием по вопросу почти десятилетней давности».

Читайте также: Задержание зампреда СО РАН связано «с расследованием десятилетней давности»

Как пишет ИА PrimaMedia, бывшего генерального директора «РАО ЭС Востока», зампреда СО РАН «обвиняют в растрате и подстрекательству к совершению преступления».

«Ему предъявлено обвинение по двум статьям: по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»), а также по ч. 4 ст. 33 УК РФ («Виды соучастников преступления»), которая предполагает подстрекательство другого лица к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. По информации агентства, речь идёт о давних событиях, которые касаются работы Благодыря в «Дальневосточной энергетической компании». В 2009 году он совмещал должность гендиректора «РАО ЭС Востока» и гендиректора «ДЭК». Его на этом посту сменил Виктор Милуш», — уточняется в СМИ.

Отмечается, что ранее УФСБ по Приморскому краю возбудило уголовное дело по растрате в ПАО «Дальневосточная энергетическая компания», которое входит в «РусГидро».