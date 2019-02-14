Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Задержание зампреда СО РАН связано «с расследованием десятилетней давности»

Общество

Депутат Горсовета Новосибирска Наталья Пинус сообщила некоторые подробности задержания Ивана Благодыря

Новосибирск, 14 февраля 2019, 07:55 — REGNUM  Задержание заместителя председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря связано «с расследованием по вопросу почти десятилетней давности», сообщила депутат Горсовета Новосибирска Наталья Пинус на своей странице в Facebook.

«По существующему законодательству, у правоохранительных органов есть возможность задерживать людей на определённый срок. При этом, это не означает, что человек виновен или ему предъявлено обвинение. Насколько мне известно, такого статуса у Ивана Валентиновича нет. Согласно имеющейся у меня информации, правоохранительные органы проводят расследование по вопросу почти десятилетней давности. Надеюсь, в ближайшее время вопрос будет исчерпан, и Иван Валентинович вернётся к исполнению своих обязанностей», — уточнила информацию Наталья Пинус.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, по данным СМИ заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитиюИван Благодырь был задержан правоохранительными органами в Новосибирске и конвоирован во Владивосток. В Следственном управлении СКР по Новосибирской области и в СО РАН данную информацию пока не комментируют.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: в Новосибирске задержан заместитель председателя СО РАН

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