Хабаровск, 18 февраля, 2019, 07:11 — ИА Регнум. В России утверждена Стратегия пространственного развития страны до 2025 года. В рамках стратегии глава правительства Дмитрий Медвев разделил РФ на 12 макрорегионов. По мнению кандидата экономических наук Максима Кривелевича, документ принят без какой-либо экономической мотивации, а эффект от него увидят только лоббисты — крупные финансово-промышленные группы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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«Экономическая наука предполагает более, чем один правильный ответ: могут применяться разные варианты, разные подходы. Что важно? То, что решения, такие, как принятие обозначенной стратегии, принимаются без малейшей попытки дать им какую бы то ни было экономическую мотивацию. Просто говорится: «Мы решили так». Но никто не объясняет, почему решили так, а не иначе. Может быть, они правы, может быть, не правы, но мы никогда этого не узнаем, потому что нет обоснования, нет дискуссии. Просто: «Мы так решили, и всё». Наука вообще так не работает, а уж экономическая наука — тем более. Экономическая наука предполагает постоянную проверку причинно-следственной связи. Она предполагает возможность проверить теорию экспериментом. Но этого мы не видим», — сказал эксперт.

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По мнению Кривелевича, отсутствие внятного обоснования даёт людям, в том числе и экспертному сообществу, право усомниться в полезности стратегии.

«Экономика неотделима от государственного управления. А госуправление — это не компьютер, это люди. Люди принимают какие-то решения в интересах каких-то людей. Каких, в данном случае? Отсутствие внятного обоснования, возможности понять, зачем и для чего это делается, это очень плохо. Потому, что это порождает массу теорий, в частности, связанных с тем, что решение принято в интересах определенного круга лиц — крупных финансово-промышленных групп, лоббирующих такие проекты. Пока подобные теории на российском опыте практически всегда оказываются единственно верными. За примерами далеко ходить не надо — это и система «Платон», и «авторские отчисления», это и «суверенный интернет», и многое другое. Вот здесь, на мой взгляд, лежит основная проблема: отсутствие объективного объяснения «зачем?», рождают объяснения, что всё это мероприятие — создание «Стратегии пространственного развития», разделение России на 12 макрорегионов — лежит в абсолютно практической плоскости. Отдельные лоббистские группы отстаивают свои интересы и в результате будут становиться ещё богаче и ещё влиятельнее», — убеждён Максим Кривелевич.

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Как сообщало ИА REGNUM, российский премьер Дмитрий Медведев разделил Россию на 12 макрорегионов в рамках созданной «Стратегии пространственного развития РФ». Стратегия вызвала критику экспертного сообщества. В частности, доктор экономических наук Валерий Котилко сказал, что документ не выдерживает никакой критики и создаёт впечатление, будто его написал студент. Учёный обратил внимание на то, что в стратегии нет критерия выделения макрозон, что является прямым нарушением принципов районирования, которые всегда были в России. Учёный также обратил внимание на то, что стратегия представлена без какого-либо экономического обоснования.

Котилко сравнил Стратегию с «дипломной работой студента, который к месту и не к месту использует не очень обоснованные цитаты из предшествующих исследований разных организаций — взял статистический справочник и просто условно разбросал регионы в зависимости от удельного веса их отраслей промышленности».