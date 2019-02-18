Осло, 18 февраля, 2019, 05:35 — ИА Регнум. Военное присутствие Великобритании в Арктическом регионе будет наращиваться, чтобы защитить от России северный фланг НАТО. Об этом заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон во время посещения норвежской военной базы Бардуфосс, сообщает The Daily Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Речь идет о десятилетней программе, которая предусматривает ежегодное обучение британских морских пехотинцев вместе с норвежскими подразделениями. В дальнейшем Британия и Норвегия образуют воинское подразделение бригадной численности, пояснил он.

В планах на 2020 год — отправка в регион новых патрульных противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon. Им предстоит сдерживать активность подводных лодок России, которая, как утверждает издание, вновь вернулась к периоду холодной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США сталкиваются с вызовами России в Арктике. Этому надо тем или иным способом противостоять, считают в Вашингтоне.

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