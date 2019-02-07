Британия заявляет свои права на Арктику

Лондон, , 18:31 — REGNUM В сентябре 2018 года министр обороны королевства Гэвин Уильямсон отметил, что Арктика играет важную роль в обеспечении безопасности Британии. На днях королевский флот Британии сообщил о начале подготовки своей морской пехоты к операциям в Арктике.

Первое подразделение уже прибыло за Полярный круг и проведет здесь обучение в течение двух месяцев. Данное обучение будет проходить при температурах ниже 30 градусов по Цельсию. В нем также будут участвовать союзники Британии по НАТО.

В первые недели учения британские военнослужащие сосредоточились на вопросах выживания в дикой природе во фьордах и горах вблизи населенного пункта Бардуфосс в Норвегии. Они вырабатывали навыки по строительству укрытий, преодолевали большие расстояния на лыжах и учились ориентироваться только по звездам.

Первая неделя обучения была завершена так называемым «ледоколом», упражнением, в ходе которого морские пехотинцы падают в воду через прорубь во льду замерзшего озера, а затем вылезают из нее, используя свои лыжные палки.

После тренировки действий в холодных условиях морские пехотинцы Британии приступят к подготовке к учениям, которые пройдут в марте в Швеции. В учениях, кроме британских военных, примут участие морские пехотинцы США, подразделения армий Норвегии, Швеции и Финляндии.