Прага, 18 февраля, 2019, 04:16 — ИА Регнум. Отказ украинских властей пригласить российских наблюдателей на выборы нарушает обязательства государств-участников ОБСЕ. Об этом заявил председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак главе МИД Украины Павлу Климкину во время встречи в Брюсселе, сообщил пресс-секретарь словацкого МИД Борис Гандел.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Переговоры Лайчака и Кликина состоялись 17 февраля, накануне заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза. Министры обсудили обстановку на Украине, уделив внимание приближающимся президентским и парламентским выборам.

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Лайчак в очередной раз указал Климкину на то, что решение Киева не пускать на Украину российских наблюдателей противоречит принципам и обязательствам государств, входящих в ОБСЕ. Глава организации призвал Климкина к тому, чтобы решение было пересмотрено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада Украины приняла закон о запрете для российских представителей быть наблюдателями на выборах 31 марта. Глава БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир назвала недопуск российских граждан к наблюдению за процедурой беспрецедентным и нарушающим правила ОБСЕ.

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