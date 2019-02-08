Запрет наблюдателей из РФ на украинских выборах нарушает правила — ОБСЕ

Варшава, , 09:57 — REGNUM Решение Верховной рады запретить наблюдателям ОБСЕ от России следить за ходом выборов на Украине является беспрецедентным нарушением правил организации, заявила директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) при ОБСЕ Ингибьорг Солур Гисладоттир, сообщило 8 февраля издание Liga.net.

Все члены ОБСЕ обязаны приглашать наблюдателей от любых других стран-членов ОБСЕ, желающих наблюдать за ходом выборов, заявила она.

Чиновник рассказала, что наблюдатели представляют не свои страны, а всю организацию. Они придерживаются единой методики наблюдения и никак не вмешиваются в избирательный процесс.

Отметим, специальный представитель США Курт Волкер написал на своей странице в социальной сети Twitter, что опасения Украины, касательно наблюдателей из России, имеют под собой основания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Курт Волкер заявил, что российские наблюдатели от ОБСЕ могут следить за ходом выборов на Украине, однако позже Верховная рада приняла закон, который запрещает деятельность не только наблюдателей-граждан РФ, но и тех, кто был предложен Россией в качестве наблюдателя.

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