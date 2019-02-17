Нижний Новгород, 18 февраля, 2019, 01:55 — ИА Регнум. Губернатор Глеб Никитин предложил поправки в бюджет Нижегородской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, которые приведут не только к существенному росту расходов — на 5,4 млрд рублей, но и к появлению дефицита, когда как в декабре 2018 года бюджет приняли бездефицитным. Дефицит составит почти 5 млрд рублей. Поправки поданы в комитет по бюджету и налогам Законодательного собрания региона, и будут рассмотрены на ближайшей сессии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дефицит бюджета

Напомним, в конце декабря 2018 года депутаты приняли бюджет области бездефицитным, расходы и доходы были запланированы 165,3 млрд рублей.

В связи с необходимостью увеличить расходы на проведение капитального ремонта образовательных организаций, учреждений здравоохранения, создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, а также выделением средств на возмещение выпадающих доходов региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами глава области предложил увеличить доходную часть бюджет на более чем 473,95 млн рублей, расходную — на свыше 5,436 млрд рублей. Таким образом бюджет перестал быть бездефицитным — дефицит составил более 4,962 млрд рублей. Параметры бюджета в случае одобрения депутатами будут следующими: доходы — 166 057 882,9 тыс. рублей, расходы — 171 020 531,6 тыс. рублей, дефицит — 4 962 648,7 тыс. рублей.

Нарастить доходную часть удалось за счёт роста безвозмездных поступлений из казны страны — на 597,005 млн рублей, которые выделены на лекарства и медизделия отдельным категориям граждан, а также возмещение части затрат по процентам на инвестиционные кредиты в агросекторе. В это же время управление Федерального казначейства по Нижегородской области уменьшило прогноз по доходам от уплаты акцизов на крепкую алкогольную продукцию — на 123,055 млн рублей.

На расходы будут направлены также остатки средств, что сложились на 1 января 2019 года. Известно, что на ремонт школ направят 700 млн рублей, на «выпадающие» доходы операторов ТБО — свыше 383,555 млн рублей, на дополнительные места в детсадах для детей до трёх лет — 682,826 млн рублей.

«Увеличение дефицита в данном случае не ведет к увеличению объема государственного долга», — отмечается в пояснительной записке.

На начало февраля 2019 года госдолг региона составил 62,857 млрд рублей, снизившись за месяц на 12,219 млрд рублей. В структуре госдолга, по данным минфина области, отсутствуют коммерческие кредиты.

Читайте также: Нижегородская область избавилась от банковских кредитов