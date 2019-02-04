Нижегородская область избавилась от банковских кредитов

Нижний Новгород, , 15:24 — REGNUM Государственный долг Нижегородской области по состоянию на 1 февраля 2019 года составил 62,857 млрд рублей. В течение месяца объем долговых обязательств региона снизился на 12,219 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные областного минфина.

В течение января региону удалось полностью избавиться от коммерческих кредитов, также несколько снизился объем госгарантий.

Так, объем средств, привлеченных в иностранных банках и кредитных организациях, в структуре госдолга месяцем ранее составлял 12,219 млрд рублей или долю в 16,27%. Сейчас банковских кредитов в структуре госдолга нет.

Сумма средств, заимствованных от других бюджетов бюджетной системы РФ, в структуре задолженности Нижегородской области не изменилась и составляет 19,957 млрд рублей или 31,8%.

Также в прежнем объеме сохранились государственные ценные бумаги — 42.7 млрд рублей или 67,9%.

В течение месяца на 9,1 млн рублей снизился объем государственных гарантий, он составляет долю в 0,3%.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале прошлого года стало известно, что концепцию управления государственным долгом Нижегородской области планируют продлить на три года — до 1 января 2025 года.

Корректировки концепции по управлению госдолгом направлены на сокращение обязательств по государственным ценным бумагам и коммерческим кредитам. Мероприятия будут проведены в семь этапов.

В частности, планировалось, что на 1 января 2019 года госдолг Нижегородской области не должен быть выше 62% от доходной части, а коммерческие кредиты и обязательства по ценным бумагам должны быть не более 46%.

В течение предыдущего года Нижегородская область сократила объем государственного долга на 939,6 млн рублей.

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