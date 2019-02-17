Оттава, 17 февраля, 2019, 20:12 — ИА Регнум. Женщина по имени Алиса, эмигрировавшая из России в Канаду, стала автором интернет-мема, согласно которому её новая страна проживания обладает идеальным интернетом. В одном из своих твитов Алиса заявила, что канадском сегменте сети пользователи не сталкиваются с ругательствами в свой адрес.

D. Sharon Pruitt Розовые очки

https://twitter.com/abroadunderhood/status/1095078432118050816

Это произошло после того, как Алиса стала вести популярную страницу Эброд Андерхуд, которую по очереди ведут эмигранты, недавно перебравшиеся в Канаду. Многие пользователи раскритиковали публикации Алисы: они заявили, что она слишком мало прожила в стране для того, чтобы выдавать надуманные факты за истину.

https://twitter.com/NastyaLinskaya/status/1095472433140781056

После публикации женщины, в которой она заявила об отсутствии ругательств в канадском интернете, русскоязычные пользователи подняли её на смех, после чего запустили новый мем.

https://twitter.com/alexlit_double/status/1096835059649253376

https://twitter.com/mosgorfilm/status/1096856122592555008

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