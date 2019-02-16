CNBC: Facebook следит за потенциально опасными пользователями

Менло-Парк, США, , 10:05 — REGNUM Служба безопасности американской компании Facebook использует технические инструменты компании для отслеживания местоположения людей, представляющих потенциальную угрозу. Об этом сообщает CNBC.

Несколько бывших сотрудников службы безопасности Facebook рассказали изданию о том, что в компании ведётся специальный список людей, которые могут представлять угрозу для компании. В этот список, называемый BOLO (от англ. «be on lookout» — быть начеку), вносятся пользователи социальной сети, публикующие угрозы в адрес администрации Facebook и конкретных сотрудников.

При этом в компании нет строгих стандартов, описывающих условия, при которых человек может быть внесён в этот список. Отмечается, что в список BOLO попадают многие из бывших сотрудников компании, а причина внесения в список указывается не всегда.

Местоположение людей, попавших в список BOLO, может отслеживаться через приложение Facebook, установленное на смартфон. Один из бывших сотрудников компании отметил, что служба безопасности прибегает к этой мере, только если угроза со стороны конкретного человека считается достоверной. Например, если в сообщении указывается точное время и место нападения, или если угрозы поступают со стороны человека, посещающего мероприятия компании. В зависимости от степени угрозы служба безопасности решает вопрос о передаче информации правоохранительным органам.

Издание отмечает, что информацию о существовании списка людей, представляющих потенциальную угрозу, подтвердили около дюжины бывших сотрудников службы безопасности Facebook, часть из которых усомнилась в этичности подобной практики.

Представитель Facebook сообщил изданию, что меры безопасности, принимаемые в компании, являются стандартными для отрасли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале стало известно, что Федеральная комиссия по торговле США может оштрафовать компанию Facebook на несколько миллиардов долларов за передачу личных данных пользователей социальной сети сторонним организациям для использования в маркетинговых целях.