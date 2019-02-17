Улан-Удэ, 17 февраля, 2019, 20:27 — ИА Регнум. 15 февраля завершился сбор просьб и пожеланий жителей Дальневосточных регионов России, организованный Министерством по развитию Дальнего Востока на специальной платформе дв2025. рф15 декабря. Любой желающий мог оставить свое предложение или поддержать чужое, касающееся развития всего региона, своего края, области или республики или населенного пункта. В результате получилась любопытная выборка по региональным проблемам с точки зрения самих жителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

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Наибольшей активностью отличились жители Якутии, оставившие более 3 тыс. предложений. Самым популярным из них оказалось строительство пристроя детской поликлиники Якутской городской больницы №3. На втором месте — «Строительство аэровокзала в городе Среднеколымск», где сообщается, что действующий вокзал размещается в здании 1973 года постройки, а строительство нового приостановлено в 2012-м. За ним идут стразу несколько предложений о строительстве школ и техникумов, газификация сел и строительство моста через Лену.

Хабаровчане оставили около 2,3 тыс. обращений, среди которых, как ни странно, наибольшую популярность получила просьба проиндексировать тарифы ЖКХ. Постарались ли представители управляющих организаций Хабаровского края, неизвестно, но за это предложение проголосовали 1263 человека. За лидером идут просьбы выделить средства из федерального бюджета на благоустройство дворовых территорий и межквартальных проездов, а также для проведения реновации жилищного фонда Дальнего Востока в течении 5−8 лет. И здесь возникает ощущение, что не только простые жители голосовали за предложение.

Чуть меньше предложений поступило от забайкальцев — 2,2 тыс. Казалось бы, отсутствие чего может беспокоить жителей одного из наиболее проблемных регионов страны? Конечно, строительство крытого лукодрома для занятий по стрельбе из лука! Кроме того, жители Забайкальского края попросили построить Дом культуры в селе Ашарбай — предыдущий сгорел в 2001 году, крытый футбольный манеж, а также заасфальтировать дорогу от села Урдо-Ага до детского лагеря «Нарасун».

Дальше активность по регионам начинает падать. В Бурятии предложения оставили лишь 1,4 тыс. человек. Причем за самое популярную идею о строительстве второго моста через Селенгу проголосовало свыше 1,9 тыс. человек. Инициатор предложения отмечает, что каждое утро и вечер жителям левобережья Улан-Удэ приходится стоять в пробках. Далее идут просьбы построить школу в селе Сужа, спорткомплекс, ясли и так далее.

В Амурской области живут люди практичные, поэтому из 613 оставленных предложений на первом месте стоит просьба снизить цены на электричество.

«Предлагаю сделать для частного сектора электроэнергию очень дешевой, чтобы можно было пользоваться электроэнергией для отопления, будет меньше дыма, людям будет легче жить. Уголь дорогой. Живём в богатой стране, а ресурсы дорогие. Облегчит жизнь», — пишет инициатор Татьяна Белова.

Далее следуют просьбы об увеличении срока выплаты пособия за ребенка, еще одно предложение снизить тарифы на электричество, снизить стоимость жилья, а также обеспечить амурчан доступными авиабилетами.

«Крым наш, но только не для Дальнего Востока», — отмечает автор.

Жители солнечного Магадана оставили 581 предложение, самыми популярными из которых касались реконструкции Магаданского политехнического техникума, строительства реабилитационного центра для людей с ограниченными возможностями, а также снизить стоимость авиаперелетов. Ирина Иринина сообщает, что стоимость авиабилетов доходит до 150 тыс. рублей эконом классом.

«Все билеты по плоским тарифам выкупают вахтовики, поэтому улететь в каникулярный период просто не реально. Необходимы дополнительные рейсы и приоритет жителям области в покупке билетов», — пишет она.

Предложения жителей Еврейского автономного округа можно охарактеризовать тремя словами — школы в Облучье! Сразу семь наиболее популярных предложений из 485 касается строительства новой школы в этом городе. Видимо, проблема стоит действительно остро. Эти однотипные просьбы ради разнообразия разбавлены просьбами построить новый спорткомплекс в Облучье и обеспечить районную больницу в Облучье врачами. Между тем на Камчатке считают, что жителям поселка Оссора «как воздух» нужен бассейн. Кроме того, жители края просят построить «нормальный» аэропорт, ФОК и развивающий центр в Оссоре, а также культурно-спортивный комплекс в селе Карага.

Жители Приморья несколько выбиваются из общей тенденции. Наибольшее число голосов здесь набрало предложение о создании первого на Дальнем Востоке археологического музея-заповедника, «где люди могли бы не только увидеть, но и прикоснуться к богатейшей древней и современной истории данного региона», говорится в предложении. Следующими по популярности идут просьбы открыть бесплатные спортивные объекты, организовать сбор и переработку мусора, запретить открытое хранение угля и обеспечить сохранность пляжей на юге Приморья.

На Чукотке главными проблемами оказались отсутствие плоских тарифов на авиабилеты, качественного безлимитного интернета. Отдельно стоит упомянуть о предложении обеспечить получающим пенсию на Севере равные права с коренными народами.

«Люди, прожившие на Чукотке более 25−30 лет, или родившиеся здесь, но не являющиеся представителями коренных и малочисленных народов Севера, не имеют права на ведение традиционного природопользования, хотя для таких людей рыбалка, охота стали (вопросом) выживания», — пишет Наталья Калюжина.

Наконец, наименее активные участники с Сахалина призывают создать территорию опережающего развития муниципального уровня в центральной части острова, а также открыть новый вид культурно-научно-образовательного учреждения «Театр науки». В нем будут находиться, по словам автора идеи, музей науки, техно-парк, IT лаборатория, лекторий, дом детского технического творчества. Удивительно, что лишь на третьем месте по популярности расположилось предложение о строительстве автомобильного и ж/д моста на Сахалин.

Добавим, что проект дв2025. рф стал частью национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года, созданной по инициативе президента РФ Владимира Путина.

«Масштаб задач, стоящих перед нами, требует системной работы на десятилетия вперёд. Считаю, что нужна Национальная программа на период до 2025 года и с перспективой до 2035 года. Задачи, которые мы обязаны ставить, могут быть только амбициозными, прорывными, опережающими. Иначе и не стоит этим заниматься», — отметил президент. Для абсолютно точного выполнения этих задач, как пишут авторы платформы, и необходимо всенародное обсуждение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , Дальневосточный федеральный округ в 2018 году пополнился двумя новыми регионами. 3 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа.

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