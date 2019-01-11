Нацпрограмма развития ДФО: от асфальта до бесплатных билетов в Москву

Владивосток, , 09:17 — REGNUM На сайт онлай-проекта дв2025. рф Минвостокразвития продолжают поступать предложения для проекта Национальная программа развития Дальнего Востока. С 25 декабря 2018 года зарегистрировались 2569 пользователей, поступило предложений — 1197, из них — 534 по всему ДФО, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Каждый житель Дальнего Востока, и России в целом может оставить на сайте дв2025.рф своё предложение, высказать идею об улучшении жизни в ДФО.

Программа должна быть сформирована до 1 сентября 2019 года. Такое поручение президент РоссииВладимир Путиндал по итогам четвертого Восточного экономического форума во Владивостоке.

Больше всего предложений поступает для развития Магаданской области, Хабаровского края, Якутии и Забайкалья.

Так что же хотят изменить, увидеть дальневосточники? Процитируем самые популярные идеи, предложенные для включения в Национальную программу.

Весь Дальневосточный Федеральный округ

Компенсация за неиспользованный бесплатный проезд

Для жителей Дальнего Востока один раз в четыре года выплачивать компенсацию за два неиспользованных бесплатных проезда к месту отдыха и обратно в сумме, равной стоимости одного билета (туда и обратно) от места проживания до Москвы — Петров Александр.

Сохранение лесных массивов

Закрыть все нелегальные пункты приема древесины. Усилить контроль за неправомерной вырубкой древесины. Для того, чтобы население работало не на китайцев, а у местных, официальных предпринимателей. Обязать нелегалов очистить после себя деляны, посадить саженцы — Васильева Елизавета.

Освободить население ДВ от налогов

Население всего Дальнего Востока на данный момент 8,2 млн чел. Это 5,6% от всей России. Компенсировать формирование бюджетов регионального и муниципального уровней из Федерального центра на сумму недополученных ассигнований — Козлов Алексей.

Сахалинская область

Создания ТОР муниципального уровня

Создания в центральной части Сахалина крупного агротехнического комплекса, открытие пунктов приема дикоросов, с глубокой переработкой продукции. Создание машинно-тракторной станции. Для эффективной работы Смирныховский район ввести в разряд ТОР — Новиков Алексей.

Создание нового вида культурно-научно-образовательного учреждения «Театр науки»

«Театр науки и технологий» это комплекс (не менее 2000−4000 м2), в котором будет находиться: музей науки, техно-парк, IT лаборатория, лекторий, дом детского технического творчества. Готово подробное описание идеи — Пономарев Александр.

Построить мост на Сахалин

Для комплексного развития региона необходимо авто и жд сообщение с материком — Маркин Михаил.

Якутия

Строительство аэровокзала в городе Среднеколымск

В летнее время, авиасообщение является единственным доступным способом перемещения граждан как внутри района, так и до регионального центра г. Якутска. Аэровокзал размещается в здании 1973 года постройки. Строительство нового здания приостановлено с 2012 г. — Тарасов Николай.

Новый Театра Юного Зрителя в г. Якутске

Существующее здание, в котором располагается ТЮЗ, построено в 1964 году, и под театр было приспособлено позднее. Сегодня постройка находится в крайне аварийном состоянии. В некоторых гримерках слышно как ходят люди на улице. Дети надеются на новый Театр — Бессонов Георгий.

Мост через реку Лена

Якутии нужен мост через реку Лену, чтобы развить северные территории, быть транспортной артерией, когда зимой дорога закрыта, это позволит развить экономику, улучшить транспортную логистику — Ермолаева Майя.

Магаданская область

Стоимость авиаперелетов (актуальна для всего ДФО)

Стоимость авиаперелёта доходит до 150 тыс. рублей эконом-классом. Все билеты плоским тарифам выкупают вахтовики. Улететь в каникулярный период просто не реально. Необходимы дополнительные рейсы и приоритет жителям области в покупке билетов — Иринина Ирина.

Строительство реабилитационного центра в г. Магадан

Области необходим реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для всех. И взрослых и детей. Многопрофильный. ЛФК, гимнастика, тренажеры, психологи. Чтобы не ездить бесконечно в ЦРС — Бойко Сергей.

Снижение ставок ипотечного кредитования

Установить ставки по ипотеке на уровне не выше ставки рефинансирования ЦБ РФ, в том числе по ранее выданным кредитам. Так, если с 17 декабря 2018 ставка рефинансирования составляет 7,75%, то ставка по ипотеке в среднем составляет 9−11% — Чубрей Сергей.

Забайкальский край

Строительство картодрома Победа в одноменном парке г. Читы (участок выделен)

Строительство специализированного спортивного объекта картодром «Победа», необходимо осуществить в целях развития технических видов спорта, организации культурного досуга жителей Забайкалья и развития туристической привлекательности города Читы — Архипенко Евгений.

Улучшить жизнь на селе

Повысить рождаемость, снизить смертность, уменьшить миграцию населения, повысить качество жизни населения, привлечение трудоспособного населения к занятию массовым спортом и физкультурой. Для решения данных вопросов необходима поддержка школ в части строительства плоскостных спортивных сооружений. Тем самым увеличить привлекательность жизни на селе — Morituev Bolot.

Хабаровский край

Создание многофункционального реабилитационного центра для детей с ОВЗ

Многопрофильный реабилитационный центр с группами кратковременного пребывания детей, в котором дети будут получать как медицинские, так и образовательные услуги — Бадрутдинова Виктория.

Подержать ныне существующее население ДВ!

Самым главным капиталом, для любого развития, являются — Люди! Люди трудоспособного возраста, которые как показала статистика массово уезжают с ДВ. Поддержать трудоспособное население льготными ипотеками, льготным проездом. Удерживать людей — Малинин Игорь.

В общей массе в поступивших предложений очевидно, что людям близки социальные проблемы, благоустройство с развитием дорог, строительством мостов, подъём экономики, растущие тарифы. Не мало пожеланий и в сфере медицины, образования, культуры. И, конечно, же остро стоит транспортная недоступность регионов от центра России. Есть предложение давать бесплатный билет раз в год на самолёт до Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, на первом этапе проекта определятся приоритетные направления программы, а затем будет сформирован рейтинг приоритетных проектов для каждого дальневосточного региона.

«В дальнейшем пройдет голосование также по поступившим предложениям с целью определения наиболее актуальных и востребованных мер поддержки дальневосточников и мероприятий по повышения качества жизни в регионах», — пояснили в Минвосторазвития.