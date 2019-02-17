Москва, 17 февраля, 2019, 16:25 — ИА Регнум. Член-корреспондент Российской академии наук Юрий Ковалёв рассказал о некоторых результатах работы радиотелескопа на спутнике «Спектр-Р» в статье в журнале «Троицкий вариант — Наука».

vitalykuzmin.net Спутник «Спектр-Р»

Юрий Ковалёв, являющийся руководителем проекта «Радиоастрон» по проведению исследований с использованием космического телескопа, установленного на аппарате «Спектр-Р» рассказал, что данные, полученные в ходе проекта, позволили получить следующие научные результаты:

С помощью радиотелескопа впервые удалось зарегистрировать экстремально большую яркость квазаров, которая превысила теоретически допустимую. Учёные выдвинули несколько новых предположений, объясняющих причины аномальной яркости, однако точного объяснения пока нет.

Изображения с телескопа позволили построить карту зарождения джета (релятивистской струи) в окрестностях центральной черной дыры галактики Персей A.

Также данные с радиотелескопа помогли установить форму магнитного поля, которое играет ключевую роль формирования джетов в активных галактиках.

В процессе изучения пульсаров, квазаров и центра нашей Галактики учёные обнаружили новый эффект рассеяния радиоволн в межзвездных облаках плазмы, названный субструктурой рассеяния.

Сверхстабильный водородный стандарт, работающий на борту «Спектра-Р», позволил провести десятки экспериментов по измерению эффекта гравитационного замедления времени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 января была потеряна связь с космическим аппаратом «Спектр-Р», работающем на околоземной орбите с 2011 года.

15 февраля в Роскосмосе заявили, что работы по восстановлению связи будут продолжены до 15 мая.