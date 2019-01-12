Наземные центры потеряли связь с космическим радиотелескопом «Радиоастрон»

Москва, , 12:07 — REGNUM Специалисты НПО имени Лавочкина потеряли связь с радиотелескопом «Радиоастрон» на борту космического аппарата «Спектр-Р», сообщил научный руководитель проекта, член-корреспондент РАН Юрий Ковалев изданию N+1.

Юрий Ковалев рассказал, что связь с космическим телескопом проходит один раз в трое суток. 10 января специалистам не удалось установить связь с передатчиком на борту космического аппарата. Научный руководитель проекта сообщил, что после первой неудачной попытки были проведены ещё четыре с использованием антенн в Восточном центре дальней космической связи (в районе города Уссурийск) и в центре космической связи «Медвежьи озёра» (в деревне Долгое Лёдово). Эти попытки также оказались неудачными.

Ковалев отметил, что косвенные признаки свидетельствуют о том, что научная аппаратура на спутнике «Спектр-Р» продолжает функционировать. Он добавил, что следующая попытка установить связь будет предпринята 13 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, космический аппарат «Спектр-Р» был запущен на орбиту 18 июля 2011 года. 23 июля состоялось раскрытие радиотелескопа «Радиоастрон», установленного на борту аппарата.

«Радиоастрон» позволяет наблюдать астрономические объекты с беспрецедентным разрешением до миллионных долей угловой секунды.