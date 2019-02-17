Нью-Йорк, США, 17 февраля, 2019, 07:48 — ИА Регнум. Лимоны в России являются доступными только для богатых людей, а их покупают, чтобы подчеркнуть благополучие, заявила журналистка Лиззи Сакс в статье в Forbes.

Кузьма Петров-Водкин. Бокал и лимон. 1922

Автор Forbes пообщалась с представителем компании Limoneira, занимающейся поставками цитрусов. Гарольд Эдвардс из этой компании рассказал, что в России потребляется намного больше лимонов, чем во многих других странах мира.

«Мне было интересно, потому что они пьют много водки? Это потому, что они большие любители чая?» — предположил Эдвардс.

Однако Эдвардс не посчитал достаточным объяснением высокого уровня употребления лимонов тот факт, что в России любят пить чай с этим цитрусом.

Он рассказал журналистке, что лимоны являются частью образа жизни богатых людей. По его мнению, этот фрукт покупается состоятельными людьми для того, чтобы подчеркнуть богатство.

Отметим, в отдаленных районах России цены на фрукты действительно могут быть очень высокими.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года на высокие цены на продукты пожаловались жители Абыйского района Якутии. Особенно высокими в арктическом районе оказались цены на фрукты: яблоки и апельсины продаются по 400 рублей за килограмм, груши и мандарины — по 450 рублей, а лимоны — по 100 рублей за штуку.