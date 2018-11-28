Шок-цены в Якутии: яблоки — 400 рублей, морковь — 300, картофель — 250

Якутск, , 10:47 — REGNUM Жители Абыйского района Якутии жалуются на слишком высокую стоимость овощей и фруктов. Люди опубликовали в соцсетях фото со списком цен на эти продукты и жалуются на то, что теперь не могут компенсировать их дефицит добычей мяса и рыбы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Итак, яблоки и апельсины в якутской Арктике продают по 400 рублей за килограмм, бананы — по 360 рублей, виноград, груши и мандарины стоят по 450 рублей. Лимоны северянам предлагают по цене 100 рублей за штуку.

Отдельного внимания заслуживают цены на овощи. По 250 рублей за килограмм стоят картошка, лук и капуста, 280 рублей — свёкла, 300 рублей — морковь. Чеснок в Абыйском районе также продают поштучно по цене 80 рублей.

«Вот так живём. Раньше в советские времена хоть охота и рыбалка не запрещались», — комментируют столь высокие ценники на фрукты и овощи жители Абыйского района Якутии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ценами на продукты удивила Магаданская область. По данным службы государственной статистики по Магаданской области на 11 ноября, ржаной хлеб в регионе теперь стоит 96,5 рублей, пшеничный — 88,3 рубля, литр молока — 93,3−123 рубля (в зависимости от жирности), килограмм сахара — почти 60 рублей, муки — 45,7 рублей, риса — 86 рублей, макарон — 129,7 рублей. За килограмм говядины колымчане отдают 450 рублей, курицы — 212, творог стоит 510 рублей, сметана — 503, сыр — 573. Яблоки в Магаданской области продают по 221 рублю за кг, цена помидоров — 461 рубль, огурцов — 444 рубля.