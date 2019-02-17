Порошенко заявил, что Украина не может прекратить войну
Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2019, 07:26 — ИА Регнум. Украина должна продолжать военные действия, так как «в противном случае ее не станет», заявил президент Украины Пётр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Порошенко принял участие в панельной дискуссии «Безопасность в Восточной Европе». Он отказался слушать идеи о прекращении военных действий на территории Украины, заявив, что это не представляется возможным.
«Меня очень смущает, когда я слышу, как некоторые говорят, что Украина и Россия должны прекратить стрелять. Если Россия прекратит стрелять, будет мир. Если Украина прекратит стрелять, не будет Украины», — заявил Порошенко.
Вместе с этим он попытался доказать, что «российская агрессия» угрожает не только Украине, но и другим странам. Порошенко заявил, что через несколько лет европейские страны могут стать жертвой «русской атаки» в Балтийском море, например, с целью защиты трубопровода «Северный поток — 2».
«Мы должны научиться жить в этой реальности и понимать, если не будет единства и солидарности, агрессор может пойти гораздо дальше», — добавил президент Украины.
Также Порошенко назвал Украину «историей успеха», подчеркнув, что настроен оптимистично.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 февраля президент Украины Пётр Порошенко обратился к представителю Евросоюза с просьбой о введении нового пакета антироссийских санкций. Порошенко считает, что ЕС должен расширить экономические санкции против России из-за ответа на неудавшуюся провокацию с украинскими военными кораблями в Керченском проливе в ноябре 2018 года.