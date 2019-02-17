Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2019, 07:26 — ИА Регнум. Украина должна продолжать военные действия, так как «в противном случае ее не станет», заявил президент Украины Пётр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кровавый флаг Украины

Порошенко принял участие в панельной дискуссии «Безопасность в Восточной Европе». Он отказался слушать идеи о прекращении военных действий на территории Украины, заявив, что это не представляется возможным.

«Меня очень смущает, когда я слышу, как некоторые говорят, что Украина и Россия должны прекратить стрелять. Если Россия прекратит стрелять, будет мир. Если Украина прекратит стрелять, не будет Украины», — заявил Порошенко.

Вместе с этим он попытался доказать, что «российская агрессия» угрожает не только Украине, но и другим странам. Порошенко заявил, что через несколько лет европейские страны могут стать жертвой «русской атаки» в Балтийском море, например, с целью защиты трубопровода «Северный поток — 2».

«Мы должны научиться жить в этой реальности и понимать, если не будет единства и солидарности, агрессор может пойти гораздо дальше», — добавил президент Украины.

Также Порошенко назвал Украину «историей успеха», подчеркнув, что настроен оптимистично.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 февраля президент Украины Пётр Порошенко обратился к представителю Евросоюза с просьбой о введении нового пакета антироссийских санкций. Порошенко считает, что ЕС должен расширить экономические санкции против России из-за ответа на неудавшуюся провокацию с украинскими военными кораблями в Керченском проливе в ноябре 2018 года.