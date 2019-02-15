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Порошенко просит ЕС ввести против России «азовский пакет» санкций

Политика

В Евросоюзе думают

Киев, 15 февраля 2019, 23:59 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко попросил представителя Европейского союза по проблеме Brexit Мишеля Барнье поддержать введение в ЕС нового пакета «азовских санкций» против Российской Федерации. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщает пресс-служба президента Украины.

«Президент призвал собеседника поддержать введение нового «азовского пакета» санкций ЕС против Москвы», — сказано в сообщении.

Порошенко напомнил Барнье, что Украина закрепила в своей конституции положение о стремлении страны в Европейский союз и военный блок НАТО. Президент Украины считает, что это является «выдающимся моментом в истории всей Европы».

В свою очередь, Барнье выразил готовность оказать поддержку Украине. В чем эта поддержка будет выражаться, он не уточнил.

Напомним, что Киев пытается добиться от Евросоюза ввода санкций в отношении Российской Федерации из-за неудавшейся украинской провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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