Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2019, 05:50 — ИА Регнум. Российская и японская стороны договорились о скором визите в Токио главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом сообщил министр иностранных дел Японии Таро Коно на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает агентство Kyodo.

Kim Stallknecht — U.S. Department of State Таро Коно — глава МИД Японии

Коно рассказал, что договорился с Лавровым о проработке его скорого визита в Японию. Он добавил, что речь идет о мирном договоре между Токио и Москвой, проблеме, которую быстро решить невозможно.

Решить проблему не удавалось более 70 лет, напомнил Коно и добавил, что хочет вместе с Россией приложить усилия для достижения цели.

Лавров после переговоров с Коно сообщил журналистам, что в ближайшие недели пройдут российско-японские консультации на уровне заместителей глав МИД, а 2 апреля — раунд стратегического диалога на уровне первых заместителей. По его итогам будет определена встреча министров на территории Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, мирный договор между Россией и Японией так и не был заключен после Второй мировой войны. Источники в японском правительстве ранее сообщили, что стратегия Токио в переговорах с Москвой о заключении мирного договора изменится, если в ближайшие месяцы не произойдет заметного прогресса.

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