Абэ понял невозможность «быстрого» договора с РФ — СМИ

Токио, , 10:21 — REGNUM Стратегия Японии в переговорах с Россией о заключении мирного договора изменится, если в ближайшие месяцы не произойдет заметного прогресса. Об этом сообщает японское агентство Jiji Tsushinsha 14 февраля, ссылаясь на источники в правительстве.

Так, премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывал подойти к рамочному соглашению по договору к концу июня 2019 года — на это время намечена его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным на форуме G20 в Осаке. Теперь же, отмечают собеседники агентства, Абэ понял, что такого не случится.

Его вывод основан и на итогах встречи с Путиным 22 января, в результате которой заметного продвижения по договору не было. За несколько месяцев решить проблему, которая не двигалась многие годы, в принципе невозможно, пояснил чиновник в правительстве Японии.

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В окружении Абэ также существует мнение, что переговоры могут активизироваться после смены правительства страны. Срок полномочий Абэ истекает в сентябре 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Синдзо Абэ объяснил, что содержание его переговоров с российским президентом не может быть предано огласке, так как это подорвет доверие между двумя сторонами. Он напомнил, что диалог велся наедине и «начистоту».

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