Екатеринбург, 17 февраля, 2019, 05:19 — ИА Регнум. Лидеры группы «Чайф» Владимир Шахрин и Владимир Бегунов прилетели из Москвы в Екатеринбург, но остались без багажа. Об этом говорится в сообщении в Facebook музыкального коллектива.

Алексей Колчин ИА REGNUM Концерт группы Чайф

«Гитары Шахрина и Бегунова не прилетели в Екатеринбург», — говорится в сообщении.

Музыканты с иронией предположили, что грузчики в «Шереметьево» фотографируются с инструментами или играют на них во время перерывов. Пресс-секретарь коллектива Марина Залогина назвала ситуацию беспрецедентной для группы, сообщает издание Е1.

Позднее сообщение в соцсети было дополнено: «верные подруги» вернулись к музыкантам в целости и сохранности.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года, когда участники рок-группы «Чайф» летели из Новосибирска в Екатеринбург, на борту самолета вышла из строя система кондиционирования. Исправить ситуацию до посадки экипаж не мог. Лидер группы Владимир Шахрин сравнил обстановку на борту с баней. Некоторым пассажирам из-за жары стало плохо.

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