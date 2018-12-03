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Лидер группы «Чайф» рассказал о «бане» на борту самолета

Происшествия

Во время полета пассажиры мучались от сильной жары

Екатеринбург, 3 декабря 2018, 01:05 — REGNUM  Участники рок-группы «Чайф» находились на борту самолета со сломавшейся системой кондиционирования, который летел из Новосибирска в Екатеринбург. Лидер группы Владимир Шахрин назвал полет самым ужасным в своей жизни, передают «Вести».

Музыкант сравнил с «баней» обстановку на борту. Он рассказал, что пассажиров приводили в чувство с помощью нашатырного спирта и влажных полотенец. Экипаж не мог внятно объяснить произошедшее.

В авиакомпании S7 сообщили, что разбираются в ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря на борту самолёта Embraer 170 авиакомпании S7 рейса Новосибирск — Екатеринбург было настолько жарко, что нескольким пассажирам стало плохо. Экипаж доложил о случившемся на землю, но до посадки исправить ситуацию было невозможно.

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Авиапроисшествия
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