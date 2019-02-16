Мюнхен, Германия, 16 февраля, 2019, 23:57 — ИА Регнум. Указание представителям стран Североатлантического альянса не приходить на брифинг, который Минобороны Российской Федерации проводило по ракете 9М729, дали США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов в Мюнхене.

Иван Шилов ИА REGNUM «Искандер-М»

«Был приказ, — сказал глава внешнеполитического ведомства. — У нас нет сомнений, что США сказали натовцам, что не надо ходить».

Глава МИД РФ добавил, что Москва по-прежнему открыта для диалога с Вашингтоном по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 января 2019 г. Минооброны РФ на брифинге продемонстрировало ракету 9М729 и пусковую установку Искандер-М. В мероприятии участвовали порядка 250 сотрудников СМИ, более ста из которых — иностранцы.

США обвиняют РФ в том, что ракета 9М729 якобы не соответствует ДРСМД.

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